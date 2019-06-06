Москва, 15 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Порядка полумиллиона жителей регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) уже проголосовали за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2023 году по национальному проекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России. Всего же за месяц во Всероссийском голосовании на платформе za. gorodsreda.ru приняли участие более 9,7 млн человек. Процесс голосования стартовал 15 апреля, идёт полным ходом и продлится до 31 мая.

Минстрой Приморского края Один из центральных элементов сквера с китами во Владивостоке

Среди регионов Дальнего Востока активнее других голосуют жители Сахалинской области и Бурятии. Следом идут Хабаровский, Камчатский и Приморский края. Немного отстают Чукотка и Забайкальский край, но у жителей этих регионов ещё есть время, чтобы поучаствовать в выборе объектов, которые станут гордостью и визитной карточкой их городов.

С 2019 по 2022 год на Дальнем Востоке при взаимодействии с жителями регионов возвели 2155 объектов городской среды, это на 4% больше, чем было запланировано.

Перевыполнение показателей федерального проекта обусловлено слаженной работой управленческих команд субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, прокомментировал ИА REGNUM замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько. По его словам, по итогам 2022 года качество городской среды по ДФО увеличилось на 16% в сравнении с 2019 годом, когда стартовал нацпроект. По этому показателю Дальний Восток также обгоняет многие российские регионы. Средний прирост индекса качества по РФ — 13%. При этом доля городов с благоприятной средой по ДФО составила 34% (28 из 82 городов).

«Всего за 2023 год на территории ДФО намерены благоустроить еще 347 общественных территорий. Также планируется завершить 9 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и начать реализацию 51 проекта, которые должны быть завершены в 2024 году», — сообщил Алексей Ересько.

Наибольший интерес к городскому благоустройству демонстрируют в Приморском крае. Благодаря активной позиции приморцев в 2022 году в крае появилось не просто несколько десятков комплексно отремонтированных парков, скверов и аллей, но и в своём роде уникальные объекты, подчеркивающие особенность региона. Среди них — парки в Уссурийске. В этом небольшом городе к радости местных жителей построено семь новых скверов.

«Мы невероятно рады, что прямо рядом с нашей библиотекой появился сквер, поскольку одним из видов нашей деятельности является работа на общественных территориях. И теперь в этом сквере мы можем проводить работу с населением. Например, по вторникам и четвергам мы тут организуем летний читальный зал, который работает с 15:00 до 17:00. А 10 сентября, в день 150-летия В. К. Арсеньева, будут проходить литературные чтения», — отметила заведующая городской Центральной библиотекой Инна Басова.

Ещё один объект, подчеркивающий приморский колорит, — сквер с китами во Владивостоке. Свое название он получил в честь установленной в центре скульптуры кита. Неофициально сквер носил название «Китёнок». В основе идеи проекта — небольшая площадь, соединяющая между собой все пересечения транзитных потоков

Минстрой Приморского края Благоустройство сквера с китами во Владивостоке

Пергола, акцентирующая данное пространство, также функционирует как доминанта, формирующая градостроительный узел пересечения улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока. Под постройкой появились качели и небольшие скамейки, была высажена ель.

Вместо скульптуры кита появились декорированные в покрытия инсталляции четырех плывущих китов, которые в дождливую погоду меняют свой оттенок, и появляются синие киты. При благоустройстве сквера самой сложной была разработка решения развития центральной площади сквера и определение будущего скульптуры кита

В Бурятии в 2023 году благоустроят более 180 общественных и дворовых территорий. Самые крупные парки и скверы обновят сразу три города. Закаменск преобразит центральный бульвар. Северобайкальск продолжит благоустройство прибрежного парка «Северное сияние». А в Гусиноозерске облагородят центральную часть по улице Ленина. Здесь планируется установить амфитеатр, артобъект в виде гусей, навес с качелями, стелу, организовать парковку, а на тротуарах предложено высадить защитное от транспорта озеленение.

«Концепции благоустройства, которые разработали архитекторы, проходили обязательное согласование с гражданами. В городах проходили встречи с жителями, где они высказывали свое мнение, какое наполнение они хотят на этих территориях. Для кого-то было важнее обустроить пешеходные тротуары, для кого-то места для отдыха, кому-то не хватает мест для проведения мероприятий, а кому-то озеленения. Мы постарались провести анализ и учесть все пожелания», — пояснила ИА REGNUM руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.

В Амурской области по нацпроекту «Жильё и городская среда» отобрано 36 объектов в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Свободный, Сковородино, Райчихинск, Тында, Шимановск, ЗАТО Циолковский и пгт Прогресс. Привокзальный сквер в городе Сковородино уже преображается. Эту общественную территорию большинством голосов выбрали горожане в ходе рейтингового голосования в 2022 году. К началу сентября там обустроят пешеходную зону со скамейками, сделают уличное освещение. Кроме этого, озеленят зону отдыха

В апреле 2023 года обнародованы итоги первого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальнего Востока. Всего поступило 58 заявок из 51 муниципального образования, из которых победителями признаны 32 проекта. Как пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, речь идёт о финансировании в 2023–2024 годах благоустройства территорий и создании комфортной городской среды в населенных пунктах с населением до 250 тыс. человек в Дальневосточном федеральном округе. «Благодаря увеличению финансирования мы можем вовлечь еще больше городов и, таким образом, создать еще больше комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях», — подчеркнул он.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 года ежегодно проводится конкурс лучших проектов. Например, в Магадане сразу два проекта одержали победу в этом конкурсе. В 2018 году победил парк «Маяк». При его проектировании учли более 500 пожеланий жителей. Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» стал победителем IV конкурса в 2020 году.

Минстрой Магаданской области Магадан, парк «Маяк» по ул. Приморской в городе Магадане

Якутский проект «Исторический парк «Спасское селение» вошёл в число лучших в категории «малые города с численностью населения до 10 000 человек» и стал обладателем федерального гранта. Он нацелен на сохранение культурного наследия деревянного зодчества олекминских скопцов XVIII–XIX веков. Исторический парк — это воссоздание скопческого двора по старинным фотоснимкам Ерофея Ересько.

Минстрой Республики Саха Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, Исторический парк «Спасское селение»

«Победа в федеральном проекте открыла большие перспективы для дальнейшего развития региона», — считает председатель Якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору новых объектов для благоустройства в самом разгаре и продлится на платформе za. gorodsreda.ru до 31 мая. В 2024 году каждый гражданин России старше 14 лет может выбрать один из 5000 объектов в 1500 муниципальных образованиях, которые будут реализованы в следующем году.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице za. gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте своего муниципалитета, либо через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, — рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, установлена национальная цель по улучшению городской среды — в 1,5 раза к 2030 году.