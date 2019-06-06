Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Разрешить нынешний конфликт в Сирийской Арабской Республике с помощью военных действий и средств невозможно. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш в начале своего визита на Петербургский международный экономический форум, который сегодня, 6 июня, открывается в Санкт-Петербурге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

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«Добиться устойчивого мира в стране, где различные стороны продолжают вести военные действия, не представляется возможным», — заявил в интервью ТАСС генсек ООН.

По его мнению, единственный способ прекратить конфликт — это устранить его первопричины. Сделать это необходимо посредством политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254.

«Однако трудно добиться доверия к процессу урегулирования на фоне продолжающихся активных боевых действий», — посетовал Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Сирии началась в 2011 году и продолжается до сих пор. Правительственные силы, верные президенту страны Башару Асаду, борются с различными исламистскими террористическими группировками, которые хотят превратить Сирию в провинцию исламского халифата, а также с вооруженными отрядами оппозиции, которые поддерживает Запад.