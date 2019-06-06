Новосибирск, 6 июня, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Учёные установили близкое родство найденного в низовьях Колымы фрагмента черепа (возраст примерно 10 тыс. лет) с геномами современных коряков, ительменов, чукчей и коренных американцев, сообщает 6 июня издание «Наука в Сибири».

Карл Бодмер. Индейцы

Как показывают данные генетиков, примерно 24−18 тысяч лет назад со стороны Приамурья и Байкала в Северо-Восточную Сибирь пришли потомки восточных евразийцев. Волны миграций шли в направлении районов Колымы, Камчатки и Чукотки. В низовьях Колымы в отложениях местонахождения Дуванный Яр был найден фрагмент черепа человека возрастом примерно 10 тысяч лет.

Популяция, представленная геномом человека из Дуванного Яра, получила название «древние палеосибирцы». Они, по мнению учёных, стали родоначальниками нескольких наследственных линий: собственно, древней палеосибирской популяции и предков коренных американцев, впоследствии заселивших Америку.

«Очевидно, что индейцы не являются чистыми монголоидами, они сочетают в себе около 60% генома восточных евразийцев и около 40% — западных. Полученные в ходе нашего исследования данные позволили пролить свет на загадку, которую не могли разгадать антропологи: почему у древнейших палеоамериканцев, живших 12—13 тысяч лет назад, такие необычные высокие черепа, похожие на черепа европейских народов», — сообщил младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Александр Федорченко.

Ответить на вопрос, как предки коренных американцев из Евразии попали в Америку, помогает палеогеография. Она говорит о том, что в конце позднего плейстоцена, то есть в эпоху позднего палеолита, территории Чукотки и Аляски были соединены большим участком суши, который называется Берингия (она охватывала область от запада Канады до Таймыра). Ледники аккумулировали часть воды, и ее уровень в позднем плейстоцене был до 100 метров ниже, чем сейчас, что позволяло людям свободно передвигаться с континента на континент.

Читайте также: Древние охотники-собиратели Байкальской Сибири заинтересовали учёных