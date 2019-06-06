Шадринск, Курганская область, 6 июня, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске возбуждено уголовное дело по факту смерти роженицы. По данным следствия, гибели женщины предшествовала обильная кровопотеря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Трагедия произошла 22 мая 2019 года в родильном отделении ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» после кесарева сечения у 39-летней женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).