Москва, 6 июня, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Рубль с открытия торгов 5 июня подорожал к иностранным валютам на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии. На американской сессии курс доллара вырос до 65,39. Ослаблению рубля способствовали снижение нефтяных котировок после выхода отчета Минэнерго и укрепления доллара США на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,35%, до 65,59 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 73,37 руб., фунт/рубль — на 82,78 руб.

Падение рубля было сдержанным, поскольку его стабильность около уровня 65 рублей поддерживается аукционами Минфина РФ. На вчерашних аукционах ведомство разместило ОФЗ на 67,45 млрд руб. при общем спросе 167,2 млрд рублей.

Цена на нефть сорта Brent снижалась до 59,42. Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 млн баррелей.

Наименьшее снижение рубль показал против евро и фунта. Обвал евро на Форекс был вызван сообщением, что Европейская комиссия пригрозила дисциплинарными мерами в отношении Италии из-за ее растущего государственного долга.

Сегодня, 6 июня, нефть торгуется в плюсе. Так как цена осталась выше $60 за баррель, то на открытии рубль укрепится к иностранными валютам примерно на 15−20 копеек. Он остается относительно стабильным в диапазоне 64,80−65,60 руб. и до конца недели сохранит боковое движение в нем.

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