Пермь, 6 июня, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Пермском крае Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку зонтов и проверить обоснованность высокой цены, сообщает портал 59.ru.

Зонты

Напомним, на портале госзакупок опубликовали информацию об аукционе, заказчиком которого выступил аппарата правительства региона. Согласно условиям техзадания, в Дом советов победитель конкурса должен поставить 14 зонтов. Стоимость каждого оценивалась в 6,3 тыс. рублей.

При расчете средней цены, которую указали в качестве закупочной, учитывали стоимость зонтов трех фирм — Bugatti, FULTON и Ferre Milano. В аппарате правительства пояснили, что зонты нужны при проведении выездных мероприятий, встреч и сопровождения делегаций, а начальная цена в ходе аукциона может быть снижена.