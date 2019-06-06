Анкара, 6 июня, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подчеркнул, что в настоящий момент Турция нуждается единстве ее народа, и заявил: «Даст Бог, мы все вместе с молитвой на устах защитим наш народ от угрозы терроризма. Обязательным условием этого является единство и единение».

U.S. Army Турецкие солдаты

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар, в частности, отметил: «На протяжении нашей истории уже случались трудности, беды и горести. Но и сейчас мы, под руководством нашего президента, продолжаем проводить политику, ориентированную на каждого индивида и защищающую в мире имя турок, имя мусульман. В этих рамках необходимо знать, что нам, как и всей Турции, ее 82-миллионному населению, многое предстоит сделать».

Министр также добавил: «Бедствием нашего народа стали антитурецкие организация Фетхуллаха Гюлена, Рабочая партия Курдистана, Отряды народной обороны, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё десятки безвестных террористических группировок. В борьбе против них недостаточно лишь усилий наших вооруженных сил, нужно, чтобы каждый осознанно предпринимал против них все необходимые меры».