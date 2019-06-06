На Украине скандал из-за Зеленского, в РФ споры из-за медиков: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине скандал — Зеленский обокрал Порошенко;
- Эксперты усомнились в эффективности методов нового президента Украины;
- Госдума начнёт консультации с руководством ПАСЕ 10 июня;
- Скворцова назвала данные Счётной палаты по зарплатам медиков ошибкой;
- Почему подорожала сотовая связь.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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