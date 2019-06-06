Вашингтон, 6 июня, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Не менее 12 человек получили ранения в результате взрыва в аэропорту американского штата Нью-Мексико, сообщает пресс-служба полиции штата.

Luc Viatour Взрыв

Сообщается, что десяти пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Двух остальных пострадавших поместили в больницу с травмами, которые «могут угрожать жизни». В настоящее время полиция не выяснила причины взрыва, продолжается расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Нью-Мексико 5 июня произошел взрыв на складе пиротехники, расположенном на территории аэропорта в Розуэлле. Как позднее сообщила полиция, сотрудники пожарных служб занимались подготовкой к фейерверкам ко Дню независимости США. В настоящее время причины взрыва неизвестны.