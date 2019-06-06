Пекин, 6 июня, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Центробанк Китая предоставил 500 млрд юаней ($72,32 млрд) финансовым учреждениям через однолетний среднесрочный кредитный фонд, оставив без изменения процентную ставку, сообщает 6 июня агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Процентная ставка среднесрочного кредитного фонда составила 3,3%, сообщили в Народном банке Китая. Новые вливания призваны эффективно погасить подобные кредиты на сумму 464 млрд юаней в тот же день.

Народный банк Китая также влил 10 млрд юаней через операции обратного РЕПО против 30 млрд таких кредитов, срок погашения которых истекает в тот же день.