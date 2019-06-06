Германия, 6 июня, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Число пострадавших при падении воздушного шара с пассажирами в городе Марсберге (Германия) увеличилось до 11, пишет FAZ.

Arpingstone Воздушный шар

Все пострадавшие госпитализированы, причём один из них — в критическом состоянии.

Напомним, шар с корзиной, в которой находились люди, упал в Марсберге вечером 4 июня. Путешествовали на нём туристы из северного Гессена. Серьёзные травмы получили шесть человек.