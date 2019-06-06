Киев, 6 июня, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Готовившие выступление украинского президента Владимира Зеленского на встрече с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сотрудники МИД Украины могут быть замешаны в диверсии против главы государства, сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

После заявления Святослава Цеголко, пресс-секретаря бывшего президента Украины, о том, что Зеленский в своём выступлении на встрече с Туском «украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская Солидарность», в администрации Зеленского инициировали служебное расследование.

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», — отметили в пресс-службе.

Украинское ведомство заявляет: если подтвердится, что сотрудники украинского МИД в частном порядке сотрудничают с Порошенко, в отношении них «будут сделаны жёсткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы».

Случившееся команда Зеленского расценила как «диверсию со стороны отдельных сотрудников министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко».

Напомним, раздор в украинском политикуме вызвал фрагмент выступления Зеленского, где он говорит о крахе «российского имперского проекта» в случае вхождения Украины в ЕС. Цеголко привёл в соцсети фрагмент этого выступления и призвал команду Зеленского нанять спичрайтеров.