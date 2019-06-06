Вашингтон, 6 июня, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по вопросам пошлин и миграции, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

«Переговоры по миграции в Белом доме с представителями Мексики закончились. Прогресс был достигнут, но этого явно не достаточно! Переговоры продолжатся завтра с пониманием того, что если соглашения достигнуть не удастся, уже с понедельника начнут действовать 5-процентные пошлины и ежемесячно будут повышаться», — заявил он.

Трамп также выразил уверенность в том, что чем выше будут пошлины на импортные товары в США, тем большее число компаний перенесет свое производство обратно в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры американских и мексиканских делегаций в Вашингтоне по вопросам миграции и пошлин не привели к достижению соглашения. Следующий раунд переговоров назначен на 6 июня.