Биробиджан, 6 июня, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Город Биробиджан в Еврейской автономной области пережил удар такого природного явления, как град. Стихия пришла в ночное время, поэтому пострадавших не было, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Град

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Град сопровождался сильнейшей грозой. В социальных сетях люди сообщают о побитой градом рассаде, разбитых стеклах, повреждённых автомобилях. На улицах города валяются ветки деревьев.

«Как будто наступила зима. Повсюду настоящие сугробы из града», — сообщила собеседница агентства.

Существенного ущерба не принесено, обрывов проводов и иных нарушений электроснабжения не зафиксировано, сообщили в электросетях города.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Курганскую область 4 июня обрушился ураган с грозами и градом. Штормовой ветер снёс крыши домов в двух сёлах Кетовского района. Помещение детского сада пролито дождём до первого этажа.