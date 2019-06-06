Москва, 6 июня, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил о намерениях в 2019 году завершить работу в качестве главы британской дипмиссии в Москве. Об этом он заявил в ходе приема по случаю дня рождения британской королевы.

Gov.uk Лори Бристоу

Он подтвердил, что в 2019 году завершает свою деятельность в качестве посла Великобритании в РФ. Бристоу добавил, что пока еще рано подводить итоги его работы в качестве руководителя британской дипмиссии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня канадские СМИ сообщили о возможном уходе Лу Шае с поста посла Китая в Канаде. По данным источников телеканала CTV, он покинет свой пост в конце июня, а затем возглавит посольство Китая во Франции.