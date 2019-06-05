Вашингтон, 6 июня, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Переговоры делегаций США и Мексики по вопросам пошлин и миграции, проходившие в Вашингтоне, не привели к достижению соглашения, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард планировал встретиться в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео для обсуждения планов США ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары. Эбрард высоко оценивал шансы договориться с США об отмене пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить ввод пошлин на мексиканские товары, если Мексика «остановит» потоки нелегальных мигрантов из Центральной Америки, пытающихся с мексиканской территории проникнуть в Соединенные Штаты.