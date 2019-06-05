Анапа, Краснодарский край, 6 июня, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проявил странное поведение во время церемонии фотографирования на проходящей 5-го июня в российском городе Анапа встрече министров обороны стран СНГ. Об этом свидетельствует протокольное фото, распространенное по итогам встречи пресс-службой оборонного ведомства Азербайджана.

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Согласно протоколу, министры, либо представляющие страну на заседании заместители министров, выстраиваются в алфавитном порядке. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов должен был стоять по соседству с главой минобороны Армении Давидом Тонояном. Однако Гасанов отошел в сторону.

По словам эксперта по международным делам Акопа Варданяна, хотя по версии азербайджанских СМИ «Гасанов отказался фотографироваться рядом с Давидом Тонояном», но поведение азербайджанского министра вызывает недоумение.

«Есть множество способов, в том числе такие, которые, не нарушая протокол, позволяют выразить позицию страны. Но в их число явно не входит отходить в сторону. Для примера можно посмотреть протокольные видео, снятые в Нур-Султане во время недавнего саммита ЕАЭС, на которых видно как Владимир Путин и Александр Лукашенко игнорируют главу Армении Никола Пашиняна, но с другой стороны в их поведении нет ничего необычного. Это и есть дипломатия. Но отходить в сторону во время фотографирования больше напоминает цирк», — отметил Варданян в беседе с ИА REGNUM.