Порту, Португалия, 6 июня, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Выход в финал сборной Португалии обеспечен победой над Швейцарией со счётом 3:1. Игра состоялась на стадионе «Драгау» (город Порту, Португалия) 5 июня.

ИА REGNUM Криштиану Роналду

Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил все три гола: на 25-й, на 88-й и на 90-й минуте.

Швейцарцы забили португальцам только один гол — с пенальти (57-я минута) защитник Рикардо Родригес.

Напомним, второй полуфинал Лиги наций состоится 6 июня на стадионе Estádio D. Afonso Henriques в Гимарайнше (Португалия). Противники — сборные Англии и Нидерландов.