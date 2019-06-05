Москва, 6 июня, 2019, 00:44 — ИА Регнум. В складском здании на юге Москвы ликвидирован пожар, сообщает пресс-служба столичного управления ГУ МЧС России.

Moscow.mchs.ru Пожар на ул. Дорожная ликвидирован

Сообщается, что спасатели получили в 21:52 по московскому времени информацию о пожаре в здании склада на улице Дорожной. Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже здания. Огнем было охвачено около 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано к 23:18. Информации о пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Москве ликвидировали пожар в административном здании на улице Боровой. Пожар был потушен к 16:45 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.