Киев, 6 июня, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Шторм стал причиной захода российского сухогруза MELITA на пять миль в территориальные воды Украины, заявили в пресс-службе украинских ВМС.

Journey-stories.com Тендровская коса

Уточняется, что в территориальных водах Украины из-за шторма оказалось судно, следовавшее по маршруту порт Астрахань — порт Констанца. Украинские ВМС обнаружили сухогруз на траверзе Тендривской косы.

MELITA, подчёркивают на Украине, был без задержек направлен безопасным маршрутом в пункт назначения «без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа».

Украинская сторона заявила, что поступила не так, как Россия, имея в виду реакцию российской стороны на провокацию в Керченском проливе (25 ноября 2018 г.).

Напомним, в отличие от российского сухогруза, который оказался в водах Украины из-за шторма, вынужденно отклонившись от курса, провокация в Керченском проливе была спланированной акцией. При этом предупреждения российской стороны украинские корабли не остановили, поэтому и пришлось применить силу.