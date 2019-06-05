Ижевск, 6 июня, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Бывший объект по уничтожению химических отходов (УХО) в Камбарке планируется перепрофилировать в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I—II классов опасности. Это предусмотрено федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I—II классов опасности» в рамках национального проекта «Экология».

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На территории объекта УХО в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса, по словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова, начнется уже в 2019 году.

Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».

В настоящее время объект в Камбарке находится в собственности Минпромторга РФ, постепенно имущественный комплекс объекта будет передаваться застройщику. В 2020 году проектно-сметную документацию по новому комплексу планируется представить на общественное обсуждение, сообщает «Коммерсант-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Комплекс будет заниматься переработкой отходов I—II класса опасности промышленных предприятий Удмуртии, в также ближайших регионов: в частности, сырьем могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

ИА REGNUM напоминает, объект по уничтожению химоружия в Камбарке был запущен в эксплуатацию в марте 2006 года. Здесь хранилось 6349 тонн люизита, что составляло почти 15,9% всех запасов отравляющих веществ России. К марту 2009 года все запасы люизита, хранившиеся в Камбарке, были уничтожены.

На другом объекте УХО в Кизнере последний заряд был уничтожен 27 сентября 2018 года. Команду на уничтожение дал лично президент России Владимир Путин по телемосту из резиденции в Ново-Огарево, назвав это историческим событием.

В мае прошлого года Бречалов говорил, власти республики ищут инвестора на освободившиеся площадки объектов по уничтожению химоружия в Камбарском и Кизнерском районах к 2020 году. Он утверждал, что объектами уже интересуются более 100 инвесторов — в основном предприятия химической промышленности. В частности, не исключалось, что в Кизнер могут перенести Казанский пороховой завод. Однако в октябре в Минпромторге РФ приняли решение отказаться от этой идеи.