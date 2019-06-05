Москва, 5 июня, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетили торжественное открытие павильона панд в Московском зоопарке. Лидеры двух стран побывали в зоопарке 5 июня после переговоров в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин, Си Цзиньпин и Сергей Собянин во время посещения московского зоопарка

Панды, которые считаются символами Китая, были переданы в Московский зоопарке ранее. Российский лидер назвал передачу панд зоопарку «знаком особого уважения и доверия к России и нашим специалистам».

Также Путин отметил, что когда речь заходит о пандах, то у всех на лице возникает улыбка. Москва крайне высоко ценит такой жест дружбы со стороны Пекина и с благодарностью принимает представителей китайской фауны.

Помимо осмотра нового павильона панд Путин и Си Цзиньпин встретились со школьниками. При этом школьники поприветствовали лидеров двух стран как на русском, так и на китайском языках.