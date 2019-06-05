Вашингтон, 5 июня, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Крупные туроператоры Соединенных Штатов прекратили круизы на Кубу из-за запретов администрации президента США Дональда Трампа, 5 июня передает агентство Reuters.

Pedro Szekely Гавана

Такие компании, как Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean, уже заявили, что их круизные лайнеры не будут останавливаться на Кубе в связи с ужесточением санкций США.

Прекращение круизов может нанести удар экономике Кубы на многие миллионы долларов.

Читайте также: США ввели новые санкции против Кубы