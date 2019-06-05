Минск, 5 июня, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Политика никак не отпускает бывшего украинского лидера Леонида Кучму, удовлетворяющего официальный Минск. Об этом сегодня, 5 июня, заявил Александр Лукашенко, принимая назначенного Владимиром Зеленским переговорщика в своём дворце, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой

Обращаясь к Кучме как к официальному представителю Украины в Контактной группе по урегулированию военного конфликта в Донбассе, Лукашенко сообщил:

«Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе».

«Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот — основа отношений — только официально зарегистрированный $5,5 млрд», — отметил Лукашенко.

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Он также отметил: «Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам».

Лукашенко сообщил, что перенёс свою командировку ради встречи с Кучмой и возможности «обсудить те вопросы, которые должны решаться в двустороннем, а может, и многостороннем форматах».

Кучма выразил своё уважение к бессменному белорусскому лидеру, а также уверенность в необходимости личного участия Лукашенко в решении актуальных украинских проблем.

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«Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», — подчеркнул Кучма.

Напомним, о целесообразности переноса переговорной площадки по решению проблемы украинского кризиса с Минска ранее заявляли не только украинские политики, но также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей согласился с возможностью переноса ради повышения эффективности переговорного процесса.

Также напомним, что официальный Минск с первых дней госпереворота на Украине поддержал свергнувших Виктора Януковича (сменщика Кучмы) мятежников, оказал им всестороннюю помощь и не признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. При этом власти Белоруссии не препятствуют участию официальных представителей ДНР и ЛНР в переговорах на «минской площадке».