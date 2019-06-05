Шанхай, Китай, 5 июня, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Первый построенный в Китае ледокол «Сэюлун-2» (Снежный дракон — 2) вышел с шанхайской верфи Jiangnan Shipyard на ходовые испытания, сообщает 5 июня пресс-служба ассоциации судовладельцев КНР.

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По информации ассоциации, испытания ледокола начались 31 мая и должны завершиться 15 июня. Сдаточная команда и экипаж проверят за этот срок системы жизнеобеспечения корабля и его ходовые качества. Заказчику «Снежный дракон — 2» должен быть передан не позднее 31 декабря 2019 года.

Напомним, первый китайский ледокол был заложен в 2016 году, а 10 сентября 2018 года его спустили на воду. Проект разработан в Финляндии и ледокол является первым, полностью построенным в Китае.

Дизель-электрический ледокол водоизмещением в 13 990 тонн 122,5-метровой длины с экипажем 90 человек способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров на скорости 3 узла.

Стоит отметить, что новый китайский ледокол относится к ледовому классу PC3 и может работать во льдах, возраст которых не превышает двух лет.

В Китае на данный момент находится в эксплуатации научно-исследовательское судно ледового класса «Снежный дракон», построенное Херсонским судостроительным заводом в 1993 году.