Очаков, Украина, 5 июня, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Власти Украины решили организовать в Очакове новую базу ВМС и передислоцировать туда из Одессы четыре военных корабля, сообщает 5 июня одесская региональная газета «Думская».

Бумажный кораблик

По информации издания, в Очаков из Одессы отправятся средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», артиллерийские бронекатера АКА-02 и «Ровно». По утверждению газеты, это будет четвёртая по счёту база ВМС Украины.

Цели создания новой военно-морской базы издание не уточняет. Стоит отметить, что в районе Очакова несколько лет силами военных строителей США оборудуется военный объект, назначение которого вызывает регулярные дискуссии.

Напомним, с 2018 года власти Украины наращивают военно-морское присутствие на Азовском море. Из Одессы туда были отправлены плавмастерская «Донбасс», буксир «Корец» и два артиллерийских катера класса «Гюрза-М».