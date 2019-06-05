Москва, 5 июня, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Известный российский продюсер, создатель музыкального коллектива «На-На» Бари Алибасов скончался в возрасте 71 года. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники.

Бари Алибасов «На-На» в Ялте. Аллея звёзд. 1999

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов был экстренно госпитализирован после отравления химическим веществом. Продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он был доставлен в госпиталь с химическими ожогами пищевода и желудка.

Его сын сообщал, что Алибасов очень плохо видит, и будучи без очков, по ошибке взял не ту бутылку, когда захотел пить. В итоге он выпил жидкость для очистки труб. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. При этом Алибасов был в сознании и дышал самостоятельно.