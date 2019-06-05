Екатеринбург, 5 июня, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге опубликован список площадок, которые местные жители предложили для размещения храма Святой Екатерины. В нём значится 61 вариант, при этом 13 оказались наиболее популярными.

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Список размещён на информационном портале Екатеринбурга. Согласно ему, в перечень вариантов, которые набрали более 100 голосов, вошли пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского, недостроенная гостиница «Дели», скандальный сквер у Театра драмы, заброшенная больница на улице 8 Марта, пустырь за Макаровским мостом, площадка, где до 24 марта 2018 года находилась недостроенная телебашня, и другие.

Напомним, приём предложений шёл с 20 по 30 мая. Всего граждане направили 11 079 вариантов. Теперь для выбора места под храм планируется провести опрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая сквер у Драмтеатра обнесли забором. Здесь планируется построить храм Святой Екатерины. После стихийного протеста забор был убран, а городские власти решили последовать совету президента России Владимира Путина и провести опрос горожан.