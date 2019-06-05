Дублин, 5 июня, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить введение пошлин на мексиканские товары, если Мексика «остановит» нелегальную миграцию, 5 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мексика может остановить это. Они должны это остановить, иначе мы просто не сможем заниматься бизнесом… Я думаю, что они хотят заключить сделку, и они послали своих лучших людей, чтобы попытаться это сделать», — заявил Трамп журналистам после прибытия в Ирландию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Вашингтоне стартовали переговоры между представителями США и Мексики из-за угрозы введения «антимигрантских» пошлин на мексиканские товары.

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