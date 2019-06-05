Москва, 5 июня, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Долго придётся ждать бедной Украине, ответил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на заявление украинского президента Зеленского о смерти «российского имперского проекта» в случае членства Украины в Евросоюзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом российский политик и дипломат сообщил 5 июня на своей странице в Twitter, отреагировав на заявление, сделанное Владимиром Зеленским в Брюсселе.

В частности, президент Украины заявил, что членство страны в ЕС гарантирует ее независимость и смерть «российского имперского проекта».

«Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского не оправдан: дожидаться придется долго. Не ждут бедную Украину в ЕС», — написал Алексей Пушков.

Напомним, Евросоюз не спешит предоставлять Украине своё членство, предпочитая выкачивать из неё природные и людские ресурсы без обязательств со своей стороны.