Кострома, 5 июня, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Костромские теплосети отдадут в концессию (пользование) компании ТГК-2. Такое решение приняли депутаты городской думы. Основной аргумент — у города не хватает денег на содержание теплотрасс.

wilhei Теплосети

Как сообщает Kostroma.Today, проект обсуждали несколько лет, но в начале этого года решение форсировали. Основной аргумент за передачу сетей — плохое состояние теплотрасс.

За последние четыре года количество аварий на магистральных сетях выросло почти в полтора раза, на внутриквартальных — на 40%.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за порыва на сетях без горячей воды осталась областная больница с 500 пациентами. Аварию не могли устранить трое суток, врачи были вынуждены отменить все плановые операции.

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На сегодняшний день, говорят коммунальщики, трубы в Костроме изношены более чем на 65%, у города нет средств ни на замену, ни на их содержание. При этом ТГК-2 предлагает программу модернизации сетей и их ремонт.

«Мы направили большую инвестпрограмму стоимостью больше 2 миллиардов рублей на пять лет, с 2019 года. Мы планируем переложить больше 130 км сетей теплоснабжения. В этом году начинаем работу с сетей Фабричного района, где они находятся в самом плохом состоянии»,— обещает исполнительный директор ПАО ТГК-2 в Костроме Сергей Сырчин.

Котельные остаются в ведении города, в концессию передаются только сети. Предполагается реконструировать 67 тепловых камер, установить 95 узлов учета. Срок концессионного соглашения — 20 лет, объем инвестиций — 1,147 миллиарда рублей.

В мэрии отметили, что при таком объеме инвестиций в ремонт сетей рост тарифа на тепловую энергию неизбежен. Однако власти подчеркнули, что закон запрещает бесконтрольно повышать объем платы жителей за услуги ЖКХ сверх предела, ограниченного постановлениями правительства РФ. Возникшую разницу между реальной стоимостью услуги и платой населения во многих регионах покрывают за счет субсидий из бюджета.

Противники концессии ссылаются на печальную практику: костромские сети уже передавались в аренду, но закончилось это плачевно. Памятуя опыт, 300 работников МУП «Городские сети» обратились с открытым письмом к губернатору региона Сергею Ситникову, депутатам гордумы, сотрудникам мэрии и активистам ОНФ с требованием не допустить передачи имущества предприятия в концессию.

Как сообщает ГТРК-Кострома, городские депутаты пообещали, что оформление государственно-частного партнерства не заденет интересы сотрудников теплосетей. Передача пройдет с сохранением зарплат, соцгарантий и отпусков.