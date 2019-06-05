Красногорск, 5 июня, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Красногорский городской суд (Московская область) отправил под арест предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Решение было принято сегодня, 5 июня.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина. Следователь Алексей Титов указал, что уроженец Армении Ходжоян не признает своей вины в убийстве и может скрыться от следствия, поэтому его необходимо содержать под стражей.

Сам Ходжоян на заседании утверждал, что он не способен на убийство и всего лишь подошел, чтобы «помочь человеку». Про Ходжояна известно, что ему 41 год и он нигде официально не работает. Суду он пояснил, что «занимается автозапчастями и резиной» для автомобилей.

Стоит отметить, что в опознании Ходжояна участвовала девушка убитого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня в подмосковном населенном пункте Путилково под Красногорском возле местного кафе. Толпа людей избивала мужчину, за которого решил вступиться бывший спецназовец ГРУ Белянкин. Он получил удар ножом в сердце и скончался на месте.