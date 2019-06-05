Москва, 5 июня, 2019, 21:13 — ИА Регнум. «Имперский проект России» живёт и умирает исключительно в фантазиях президента Украины Владимира Зеленского, отметил 5 июня на своей странице в Facebook член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, прокомментировав заявление украинского президента по поводу членства Украины в ЕС.

Gov.ua Владимир Зеленский и Дональд Туск

Напомним, 5 июня в Брюсселе Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском назвал членство Украины в ЕС смертью имперского проекта России.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта», — сказал Зеленский, игнорируя тот факт, что никто не обещает в обозримой перспективе принять Украину в Евросоюз.

«Что касается «имперского проекта России», то он существует только в воображении президента Украины Владимира Зеленского. Странно, что он обвиняет в имперских амбициях нашу страну, а не США, которые после окончания Второй мировой войны вбухали в их реализацию триллионы долларов», — поделился комментарием по этому поводу Франц Клинцевич.

Кроме того, член российского Совета Федерации сильно усомнился в способности Украины просуществовать до вступления в ЕС при таком качестве политического руководства.