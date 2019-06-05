Асбест, Свердловская область, 5 июня, 2019, 21:07 — ИА Регнум. В свердловском городе Асбесте на одном из местных предприятий смертельно травмирован рабочий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия произошла днём 5 июня. Рабочий 1975 года рождения получил травму из-за разгерметизации ёмкости, которая была задействована в процессе производства. Спустя непродолжительное время гражданин скончался.

Сейчас сотрудники СКР ведут проверку по факту ЧП. По её итогам будет решено, возбуждать ли уголовное дело.