Нью-Йорк, США, 5 июня, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Индексы Уолл-стрит продолжили рост, несмотря на не оправдавший ожидания национальный отчет о занятости в США, — на рынок продолжает действовать заявление главы ФРС о возможном снижении базовой ставки, 5 июня передает агентство Reuters.

Толпа людей на Уолл-стрит во время банковской паники в октябре 1907 года

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 174,06 пункта (0,69%), до 25 506,24 пункта, индекс S&P 500 вырос на 19,00 пункта (0,68%), до 2822,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 40,16 пункта (0,56%), до 7206,90 пункта.

Согласно отчету ADP, увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в мае составило 27 000, что намного ниже ожидаемого увеличения примерно на 180 000 рабочих мест.

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