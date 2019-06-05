Москва, 5 июня, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Россия и Китай будут работать над юридически обязывающим международным договором, гарантирующим отсутствие любого оружия на околоземной орбите, а также приложат усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе, заявили 5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи в Москве.

Kremlin.ru Официальная церемония встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином

Москва и Пекин подтвердили намерение запретить размещать в космосе оружие любого рода с целью не допустить угрозы для безопасности всего мира.

«Стороны подтверждают, что Конференция по разоружению, являясь единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении, играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах», — указано в совместном заявлении лидеров России и Китая.

Подчёркивается, что любые практические меры по предотвращению милитаризации космоса не могут в полной мере заменить международно-правовые документы по данному вопросу.

Отмечается, что Россия и Китай предлагают составить такой юридически обязывающий документ «на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов».

Напомним, в США на фоне регулярных обвинений в адрес Москвы и Пекина, якобы стремящихся военизировать космическое пространство, создаются Космические силы, которые в перспективе должны стать самостоятельным военным ведомством.

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