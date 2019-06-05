Москва, 5 июня, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Заявления Киева о якобы имевшей место гибели 4 и 5 июня гибели трёх украинских военных являются ложью и элементом пропаганды. Об этом при помощи телемоста заявил начальник пресс-службы народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

«Это не объективные данные по поводу потерь. Они этим «балуются» очень долго. Даже их прокурор неоднократно заявлял, что их небоевые потери в десятки раз превосходят боевые. А они подводят статистику, что это якобы потери из-за обстрелов с нашей стороны», — отметил представитель ДНР.

Также Безсонов обратил внимание на то, что заявления нового президента Украины Владимира Зеленского всё больше напоминают слова его предшественника Петра Порошенко. При этом в украинских СМИ муссируются те же пропагандистские идеи, что и в 2014 году, когда бывший президент Украины только пришёл к власти.

«Такое впечатление, что Порошенко передал ему свои методички. Риторика украинских СМИ такая же, как в 2014 году, будто мы сами себя обстреливаем. Миномёты — это не камни, они стреляют очень громко. Если бы миномёты стреляли с нашей территории, было бы большое возмущение жителей на нашей территории», — сказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, избрание Зеленского президентом Украины не принесло жителям Донбасса никаких положительных изменений. Более того, интенсивность обстрелов на границе Донецкой Народной Республики только увеличилась.