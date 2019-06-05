Каир, 5 июня, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Террористы атаковали КПП египетской армии на севере Синайского полуострова, 5 июня передает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Египетские военные

По информации военных, в ходе боестолкновения погибли восемь сотрудников сил безопасности, ответным огнем уничтожены пятеро боевиков.

Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже взявшая ответственность за нападение, заявляет об убийстве десяти военных.

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