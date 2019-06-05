Воронеж, 5 июня, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Театр оперы и балета в Воронеже планируют реконструировать — концепция уже определена. Об этом сообщил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев 5 июня на церемонии передачи символа Всероссийского театрального марафона Центральному федеральному округу.

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«Мы планируем его существенное обновление, но в контуре того здания, которое есть сейчас. Его фасад и все боковые стены останутся в том же виде, в котором есть сейчас. Сама концепция обновления уже определена, но проектного решения пока нет. В этом году мы сделаем хороший косметический ремонт внешних частей здания, которые требуют обновления. А на период реконструкции, который, думаю, займёт один театральный сезон, не больше, труппа переедет в Воронежский концертный зал», — цитирует Гусева «Моё!».

Как сообщало ИА REGNUM, возможность масштабного ремонта действующего здания Театра оперы и балета либо строительство нового здания обсуждается вот уже несколько лет. Театр построили в 1961 году, но с того времени капитального ремонта он не видел. Руководство театра заявляло о неудобстве здания, нехватки площадей.

В середине июня 2018 года Александр Гусев отмечал, что власти рассматривают два варианта: либо реконструкция старого здания театра, либо строительство нового. В качестве возможной площадки строительства тогда называлась Петровская набережная. Чуть позже руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников заявлял, что работы по реконструкции Воронежского театра оперы и балета начнутся в 2020 году, их стоимость оценивалась в 2 млрд рублей.

Скандал в связи с заявленными планами по сносу здания театра оперы и балета разразился минувшей зимой. Предложение снести театр и построить новый было поддержано общественным советом при департаменте культуры региона, но против активно выступили краеведы, журналисты и обычные жители. Тогда активисты обращали внимание, что, несмотря на отсутствие у здания театра охранного статуса, оно является по сути памятником архитектуры советской эпохи.

Об этом: Декоммунизация Воронежа началась со сноса оперного театра