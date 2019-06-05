Москва, 5 июня, 2019, 20:00 — ИА Регнум. В пятницу, 8 июня, пройдёт первая волна хакатонов конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта АНО «Россия — страна возможностей». Региональный этап стартует сразу в пяти городах России — Владивостоке, Санкт-Петербурге, Томске, Ростове-на-Дону и Воронеже. В нем примут участие конкурсанты, успешно подтвердившие свои компетенции на онлайн-тестировании.

В онлайн-этапе приняли участие 37 566 человек из 374 населенных пунктов России. Цифровые компетенции успешно подтвердили 19 203 участника.

Участники конкурса прошли 132 577 тестов по трем основным областям компетенций: управление проектами и бизнес-анализ, информационные технологии и дизайн продукта. В среднем, каждый участник проверил свои знания в семи разных областях.

Наибольшее количество тестов прошли представители Москвы (21 388) и Московской области (5 171), Санкт-Петербурга (12 558), Воронежской (4 042) и Свердловской (3 813) областей.

«Современный специалист должен обладать навыками в областях, смежных своей профессии, поэтому мы не ограничивали участников одной категорией и остановились на междисциплинарном формате тестирования. Конкурсанты подтвердили общий тренд рынка — в среднем каждый проверил свои компетенции в 7 областях, — комментирует Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», — За пять дней онлайн-испытаний конкурсанты прошли более 132 тысяч тестов — на сегодняшний день это одна из самых подробных карт цифровых компетенций российских специалистов».

Наивысший уровень подготовки продемонстрировали специалисты, прошедшие испытания по направлению «Дизайн продукта» — средний балл по этому направлению составил 11,1. Самыми популярными испытаниями в этой категории стали тесты, направленные на оценку знаний в области Adobe Photoshop / Adobe Illustrator (4 398), инфографики (3 778) и проектирования и дизайна веб-интерфейсов (3 660). Их прошли 11 836 участников.

Средний балл за тесты по направлению «Информационные технологии» составил 8,4. В Топ-3 самых популярных тестов в этой категории вошли «Основы программирования и структуры данных» (6 825), HTML CSS (5 254) и «Теория алгоритмов» (4 175). Подтвердили свои компетенции в этих областях 16 254 человека.

Наименьший средний бал продемонстрировали участники, прошедшие онлайн-испытания по направлению «Управление проектами и бизнес-анализ» — 7,3. Наибольший интерес участники проявили к тестам по управлению проектами (Project Management) — 4 232, управлению продуктом (Product Management) — 3 715 и гибким методологиям управления проектами — 3 662. Тестирование по этим темам прошли в общей сложности 11 609 конкурсантов.

«Географический охват и количество конкурсантов позволяют сделать выводы о реальном уровне готовности цифровых специалистов к решению современных вызовов экономики. Интересно, что самые высокие результаты продемонстрировали участники из регионов, которые обычно не упоминаются в инновационной повестке, — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв», — Средний возраст участника — 28 лет. Это зрелые специалисты с сильным техническим и управленческим бэкграундом. Самые высокие средние баллы за тест набрали участники из Республики Карелия (11,25), Смоленской (9,74) и Калининградской (9,71) областей, Республики Крым (9,67) и Санкт-Петербурга (9,65). Уверен, что итоги всех региональных хакатонов будут впечатляющими».

Самые молодые участники (21−22 года) проходили тесты в Карачаево-Черкесской Республике, Орловской области и Республике Мордовия. Регионы с наиболее высоким средним возрастом участников (31 год) — Республика Алтай, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Этап онлайн-тестирования проходил с 16 по 20 мая. По правилам конкурса, каждый тест можно было пройти только один раз, на каждый участникам отводилось 20 минут. Тестирование проходило междисциплинарно, все конкурсанты могли проходить любые тесты всех категорий. Участие в онлайн-тестировании было обязательным условием для прохождения в региональный этап конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. В региональном этапе примут участие 19 203 человека.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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