Воронеж, 5 июня, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона от Приволжского федерального округа в Центральный федеральный округ состоялась 5 июня в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Эстафета самого масштабного события Года театра — Всероссийского театрального марафона — стартовала 18 января из Владивостока.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Всероссийская театральная эстафета в Воронеже

На улице Театральной 5 июня собрались делегации всех 18 субъектов ЦФО: театрализованные колонны прошли с афишами спектаклей, выпущенных театрами в этом сезоне. Впереди каждой делегации на ходулях двигался юный участник детской цирковой студии «Созвездие» со штандартом в форме символа Театрального марафона и названием региона.

«Думаю, что наши коллеги из других регионов Центрального федерального округа должны остаться довольны приемом, городом и самим мероприятием. Ну и, безусловно, нашим театром. Для нас это важно. Воронеж — это культурная столица Черноземья, уже признанная. В принципе я считаю, что это даже культурная столица Центрального федерального округа, поскольку Москва — культурная столица России», — отметил губернатор Александр Гусев.

На сцене Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова артисты представили театрализованный пролог «Театр — все мы». Зрители услышали арию Фигаро из «Севильского цирюльника», увидели отрывки из балета «Спящая красавица» и спектакля «Белоснежка и семь гномов», тематическую сцену, посвященную драматическому искусству, и хореографический номер с веерами.

Кульминацией стала передача от Приволжского федерального округа в Центральный Символа Всероссийского театрального марафона — статуэтки, изображающей древнегреческии ̆ амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Символ уже побывал в 42 российских регионах, от Владивостока до Самары, в марафоне приняли участие 70 театров, более 65 тысяч зрителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья посмотрели около 150 спектаклей.

«Нам очень приятно, что Центральный федеральный округ начинается именно с Воронежа. Здесь очень активная культурная и театральная жизнь, много постановок в театрах. Мы находимся на экваторе театрального марафона, он прошел половину страны. Он идет для того, чтобы показать, что Россия — театральная страна и в ней все театры прекрасны, независимо от того, какие они — центральные или губернские, большие или маленькие, драматические или музыкальные. И что наша театральная карта страны — это не один субъект, не два субъекта, не один округ, не два округа, а это 85 субъектов Российской Федерации, 8 федеральных округов нашей замечательной страны, 650 театров, которые работают. И это все, кто дает возможность каждый вечер, а иногда и не только вечер, получать огромное удовольствие от того, что происходит на сцене», — сказал Павел Степанов.

Алексей Еремин торжественно передал Символ марафона губернатору Воронежской области. Затем, после завершения официальной части, состоялся показ спектакля «Вишневый сад» по одноименному произведению А.П. Чехова в постановке художественного руководителя театра драмы им. А. Кольцова, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата «Золотой маски» Владимира Петрова.

Отметим, что в рамках мероприятий в Воронеже также прошли творческие встречи с ведущими деятелями культуры: тематические семинары провели директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, учредитель Ассоциации инклюзивного искусства «АСДИИСК» Ольга Митина, директор Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов, с театральной общественностью встретился народный артист РСФСР, артист российского театра и кино Александр Михайлов.