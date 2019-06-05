Екатеринбург, 5 июня, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов 5 июня провёл очередное совещание, посвященное вопросам реализации мероприятий заявочной кампании по проведению в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады.

Све.рф

«Напомню, что 27 мая во время рабочей встречи официальной делегации Свердловской области с руководством FISU, успешно была представлена Заявочная книга Екатеринбурга. Ждем окончательное решение, которое будет приниматься Исполнительным комитетом Международной федерации университетского спорта в июле в Неаполе», — отметил Алексей Орлов.

Сегодня же журналистам была представлена сама Заявочная книга, которая переведена на английский и французский языки.

«Мы конечно указали все преимущества нашего региона. Это прежде всего, уникальное расположение города Екатеринбурга на стыке двух континентов. Кроме того, у нас очень большой опыт проведения масштабных международных мегасобытий и проектов. Мы проводим их ежегодно около 30. И конечно же, Екатеринбург — это студенческий город, город молодежи, где находятся десятки учреждений высшего профессионального образования», — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Он отметил, что в случае положительного решения о проведении Универсиады в Екатеринбурге, событие пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.

«Открытие планируется провести на стадионе Екатеринбург-Арена, а завершить Всемирную Универсиаду планируется в День празднования 300-летия Екатеринбурга грандиозным праздником для всех уральцев и гостей», — рассказал министр.

Во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады Екатеринбург смогут посетить более 200 тысяч человек из 150 стран, в том числе более 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций. Также предполагается создать Деревню Универсиады в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.