Москва, 5 июня, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Делегация из Донбасса положительно оценивает состоявшиеся 5 июня в Минске переговоры с представителями Украины в рамках контактной группы по урегулированию конфликта. Об этом при помощи телемоста сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

По его словам, ещё преждевременно говорить о том, что сделано что-то конкретное, однако делегация из Донбасса испытывает оптимизм. Причём ожидания есть сразу по нескольким направлениям, и Киев готов вести переговоры.

«Шла речь о снятии экономической блокады. Украина готова к диалогу в этом направлении. Мы озвучили ряд задач для подгруппы по экономическим вопросам, которые направлены на решение этой проблемы. Прежде всего, это определиться по согласованным шагам по выводу Донбасса из состояния блокад, которые были организованы Украиной», — заявил министр иностранных дел ЛНР.

Дейнего напомнил, что представители Донбасса уже много лет настаивали на снятии экономической блокады. По его мнению, именно это является ключом к решению экономических проблем ЛНР и ДНР, и впервые от представителей Киева последовала адекватная реакция по этому вопросу.

«Команда Зеленского в состоянии следовать Минским соглашениям. Главное, что мы услышали, что у них есть понимание в необходимости снятия блокады. Ключевой момент — определить шаги по выходу из этой ситуации. Другой момент — как должны перемещаться грузы, чего не было давно, с того момента, как националисты заблокировали всё движение и впоследствии Порошенко закрепил это состояние своим указом. Сейчас есть понимание, что нужно возвращаться обратно к экономическому взаимодействию», — отметил представитель ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник отметил, что атмосфера в переговорах между Донбассом и Киевом стала сдержаннее.