Лондон, 5 июня, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отозвался в самых комплиментарных выражениях обо всех членах британской королевской семьи, с кем ему удалось встретиться в ходе визита в Великобританию, и особенно отметил принца Гарри, 5 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Он потрясающий парень… Я считаю, что он великолепен», — заявил Трамп журналистам.

Также Трамп заявил, что считает «очень милой» супругу принца Гарри Меган Маркл, и никогда не называл её «противной».

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