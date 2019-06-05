Москва, 5 июня, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Книги из библиотеки Госдумы к сентябрю 2019 года будут собраны из разрозненных мест хранения в одном здании. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Переезд парламентской библиотеки в одно здание, помещения которого профессионально оборудованы для хранения книг, предоставит возможность использовать освободившиеся площади под проведение слушаний, круглых столов с участием экспертного сообщества. Это важная часть законотворческой работы, от которой зависит качество принимаемых решений», — заявил Володин.

Ранее он неоднократно говорил о планах реконструкции зала пленарных заседаний, которая должна была начаться в августе. Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, работы пришлось отложить из-за проблем с фундаментом здания Госдумы.

«Из-за необходимости проведения дополнительных изысканий, связанных с обнаружением проблем фундамента старого здания Госдумы и состояния грунтов под ним, начало работ по реконструкции зала пленарных заседаний переносится с августа до завершения изысканий и проведения противоаварийных работ», — отметил Володин.

Одним из планов по реконструкции здания было также решение ввести в эксплуатацию здание Троекуровых палат, которое находится во дворе Госдумы. Сейчас там проходят реставрационные работы, и к сентябрю здание будет готово принять членов двух комитетов Госдумы. Речь идёт о комитете Госдумы по делам СНГ, а также комитете Госдумы по международным делам.

«По окончании реставрационных работ, в сентябре текущего года, депутаты и сотрудники аппаратов обоих комитетов переедут в новое здание. Освободившиеся кабинеты будут использованы для размещения других депутатов, которые делят кабинет со своими помощниками», — напомнил Володин.

Так, по его словам, у многих депутатов работают по крайней мере двое помощников, которые располагаются в одном кабинете.

«В случае переезда двух комитетов в отреставрированное здание высвободится около 30 кабинетов. Всех проблем это не решит, но в отношении части депутатов улучшит их рабочие условия», — отметил Володин.