Лондон, 5 июня, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Партия Brexit не присоединится к альянсу сторонников национальных суверенитетов в Европарламенте, заявил ее лидер Найджел Фарадж в среду, 5 июня, передает Affari Italiani.

Gage Skidmore Найджел Фарадж

Фараджу, по его словам, не понравилось, что участники этого альянса сделали достоянием публики факт их переговоров. Он отметил, что считает это недопустимым и что никаких обещаний он не давал, а из заявлений лидеров альянса можно было сделать противоположные выводы.

Ранее лидер данного альянса вице-премьер Италии Маттео Сальвини говорил, что фракция в Европарламенте может увеличиться с нынешних 77 до 100−150 депутатов, а также упоминал успехи Фараджа, ни разу, впрочем, не заявив ничего определенного.