Рим, 5 июня, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В первые четыре месяца 2019 года налоговые доходы бюджета Италии превысили аналогичный показатель 2018 года на 1%, передает в среду, 5 июня, Italia Oggi со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Общий объем доходов составил 129,3 млрд евро, рост — 1,2 млрд.

Собираемость прямых налогов выросла на 0,2% (до 69 млрд евро), непрямых налогов — на 1,9% (до 60 млрд евро).