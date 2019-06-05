Киев, 5 июня, 2019, 18:38 — ИА Регнум. На Украине высока вероятность того, что Конституционный суд отменит указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Об этом 5 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Раимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По его словам, Зеленский распустил парламент с нарушением Конституции, без санкции Окружного административного суда или Конституционного суда.

«Скорее всего 11 числа Конституционный суд это подтвердит… Высока вероятность, что будет отсрочка выборов. Большинство политических партий не дали свою политическую рекламу на телеканалы. Часть из них не занимают площади наружной рекламы, которую они заказали и забронировали. Плюс на согласительном совете Юлия Владимировна достаточно сильно переживала по этому вопросу. Вероятно, Конституционный суд отменит указ президента», — сказал Раимов.

Он также считает, что парламент не примет законы об импичменте президента и деятельности Временных следственных комиссии до решения КСУ об указе Зеленского.

«Пока не будет решения Конституционного суда, голосов не хватит. Сейчас все в подвешенном состоянии и ждут, что будет. Если КС примет решение, что выборы неконституционные и они будут осенью, это значит, что президент слаб. Тут же начнут объединяться не вокруг Зеленского, а вокруг парламентских инициатив и лидеров парламента… Тогда Верховная рада вовсю разовьет свою деятельность по поводу нового президента — будет закон об импичменте и много других важных моментов», — прогнозирует Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня КСУ решил рассмотреть указ президента Зеленского о досрочном роспуске парламента по ускоренной процедуре 11 июня. 23 мая вступил в силу указ президента Зеленского о роспуске Верховной рады и дате досрочных парламентских выборов на 21 июля.

«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва», — говорится в указе.

В свою очередь, депутаты «Народного фронта» обжаловали указ президента о роспуске Верховной рады в Верховном суде и Конституционном суде.