Киев, 5 июня, 2019, 18:35 — ИА Регнум. На Украине полностью уничтожена система исполнительной власти. Об этом 5 июня завил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Николай Скорик, комментируя жесткую критику премьер-министра Владимира Гройсмана в адрес госкомпании «Нафтогаз Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Меня очень удивляет публичный диалог руководителя исполнительной ветви власти — кабинета министров с государственной компанией, которая наживается за счет огромных тарифов и всё это время хвастала нам якобы миллиардными прибылями. Нам рассказывали о том, что людям поднимают тарифы, чтобы инвестировать в добычу собственного газа… Такой диалог между премьер-министром и «Нафтогазом» говорит о том, что у нас полностью уничтожена исполнительная ветвь власти», — считает Скорик.

По его слова, Украина переплачивает за российский газ, покупая его через посредников.

«Есть жонглирование словосочетанием рыночная цена… Мы получаем фактически российский газ из Европы намного дороже, чем мы его могли бы закупить в РФ, и за это платит украинское население… Нам говорят, что таким образом мы якобы платим цену за независимость, это абсолютная неправда», — добавил Скорик.

Он считает, что Украина потеряет свою газотранспортную систему, если до конца 2019 года не подпишет новый транзитный договор с Россией.

«В конце этого года заканчивается договор с РФ на транзит российского топлива в Европу, если не будет подписано это соглашение, мы фактически всё теряем. Мы теряем нашу газотранспортную систему, потому что наша газотранспортная система никому не нужна, это металлолом. С другой стороны, мы как минимум теряем 3 млрд долл. доходов от этого транзита. И вообще у нас не будет газа, будут проблемы в Европе. Мы станем проблемой не только для себя и своего населения, а станем серьезной проблемой для Европы», — прогнозирует Скорик.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня премьер Гройсман обязал «ненасытного монополиста» Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» снизить цены на газ в июне до 8000 тыс грн. ($294) за 1 тыс. кубометров, а в июле — до 7700 грн. ($283). Он сообщил, что сегодня в некоторых областях Украины цены на газ выросли до $323 за 1 тыс. кубометров газа на фоне падения цен на газ на европейском рынке.

«По некоторым регионам Украины они накрутили цену до 8800 грн… Ожидаю, что уже в июне они изменят цену на газ и в июле дадут прогноз по снижению цен на газ… В июне газ должен стоить около 8 тыс грн., в июле — 7700, а не 8800 грн. Это тот коридор (7,7−8 тыс грн.), который сегодня полностью отвечает рыночной цене», — считает Гройсман.

Он также напомнил, что именно его правительство решило выполнить условие меморандума с Международным валютным фондом о повышении цен на газ, в результате чего с 2014 года цена «голубого топлива» возросла в 12 раз.

Напомним, с 1 июня «Нафтогаз» повысил цену на природный газ для населения на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен/куб. м (с НДС). В частности, «Нафтогаз» разослал газораспределительным компаниям проект, которым обязал увеличить цену на газ на 4,6% или до 8600 гривен ($316) за 1000 куб. м.