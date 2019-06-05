Киев, 5 июня, 2019, 18:33 — ИА Регнум. На Украине скандально отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского, сделанное сегодня, 5 июня, в Брюсселе, о том, что «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что таким высказыванием Зеленский отметился на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском:

«Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве», — добавил президент Украины.

Заявление Зеленского возмутило лагерь Петра Порошенко, в котором действующего президента обвинили в плагиате.

«Банальный плагиат! Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но, кроме корректора, стоит нанять и спичрайтера», — возмущается пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Зеленский уже стал целыми кусками цитировать Порошенко. Фразу о том, что «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта» Порошенко сказал, выступая на съезде «Европейской солидарности», а Зеленский повторил сегодня во время встречи с Дональдом Туском. То, что не ссылается — нехорошо. Но в целом такое повторение только подтверждает правильность курса, проводимого Порошенко», — вторит Цеголко политолог Олеся Яхно.

«Петро, снимай зеленую маску! Мы тебя узнали… В общем, Зеленский — очередной «гибридный патриот», — иронизирует политолог Дмитрий Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский также заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский союз, поскольку европейская интеграция — это «гарантия независимости украинского государства, благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста». Кроме того, в ходе визита в Брюссель он заверил, что Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.